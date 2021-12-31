Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским планирует провести 2 января президент США Джо Байден. Об этом сообщил представитель Белого дома, заявление которого обнародовал пресс-пул Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Байден планирует поговорить по телефону с … Зеленским в воскресенье (2 января)», — заявил представитель Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Госдепа США сообщили, что тему будущих переговоров с РФ по снижению напряжённости обсудили 29 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский.