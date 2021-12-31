Киев, 31 декабря 2021, 22:00 — REGNUM Директором Государственного бюро расследований (ГБР) Украины возглавил Алексей Сухачев. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Назначить Сухачева Алексея Александровича директором ГБР сроком на пять лет», — говорится в тексте документа, обнародованного на сайте офиса главы государства.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Госдепа США сообщили, что 29 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский обсудили тему будущих переговоров с РФ по снижению напряжённости.