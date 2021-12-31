Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поделился в Twitter плейлистами любимых песен, которые он слушал в 2021 году.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Музыка объединяет людей — она пересекает границы и все остальное, что нас может разделять. В конце 2021 года я делюсь некоторыми из моих любимых песен, выпущенных в этом году (или недавно) исполнителями со всего мира», — написал он.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1476935524115955712

Блинкен опубликовал два списка композиций. В одном из них значатся композиции только американских исполнителей, а в другом певцов из разных стран.

Так, в плейлисте в том числе оказалась песня на русском языке — композиция узбекской исполнительницы Севары Назархан «На паузу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудил ответные меры в случае «агрессии» России против Украины.

Читайте также: Блинкен обсудил с главой МИД Канады меры в случае «агрессии» России