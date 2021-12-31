Тбилиси, 31 декабря 2021, 21:46 — REGNUM 14 осужденных в Грузии помиловала президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом 31 декабря сообщили в администрации президента Грузии.
«Президент (Грузии) помиловала 14 заключенных к Новому году», — говорится в сообщении.
Отмечается, девять осужденных из 14 покинут пенитенциарные учреждения уже сегодня.
Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала не принимать в ускоренном порядке законопроект об упразднении Службы государственного инспектора.