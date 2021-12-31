Тбилиси, 31 декабря, 2021, 21:46 — ИА Регнум. 14 осужденных в Грузии помиловала президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом 31 декабря сообщили в администрации президента Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Президент (Грузии) помиловала 14 заключенных к Новому году», — говорится в сообщении.

Отмечается, девять осужденных из 14 покинут пенитенциарные учреждения уже сегодня.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала не принимать в ускоренном порядке законопроект об упразднении Службы государственного инспектора.