Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Американский журнал Foreign Policy составил список «пороховых бочек» в мире, где может вспыхнуть вооруженный конфликт в 2022 году.

Бочка с порохом miss_millions

Так, в список вошла Эфиопия из-за столкновений между правительством и силами «Народного фронта освобождения Тыграя». Потенциальные войны в странах Африке могут быть спровоцированы и различными радикальными исламистскими движениями.

Также отправной точкой большой войны может стать случайный инцидент с военными самолетами США и Китая в районе Тайваня или в Южно-Китайском море.

Как пишут авторы статьи, власти Ирана в 2022 году продолжат обогащать уран и получат возможность создать оружие массового поражения. В этом случае США и Израилю придется нанести авиаудары по территории республики, чтобы ослабить ядерный потенциал Тегерана.

Также в список внесли Украину из-за экспансии Североатлантического альянса в Восточную Европу и ее военного освоения НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.

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