Москва, , 21:35 — REGNUM Представители общественной организации «Московские суворовцы» в рамках программы «Внук-сын-отец-дед» поздравили детей с особенностями развития, детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов с Новым годом и Рождеством Христовым. «Дед Мороз» и «Снегурочка» навестили ребят и вручили им тёплые пуховики, спортивный инвентарь, игрушки и новогодние подарки.

Суворовцы Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Акция состоялась в рамках суворовской программы соборности и преемственности традиций «Внук-сын-отец-дед». Программа основана на дружбе, наставничестве и взаимопомощи. Особое место отведено оказанию внимания и помощи детям-сиротам, детям, чьи родители погибли при выполнении воинского долга, и детям-инвалидам», — рассказал заместитель председателя попечительского совета Московского суворовского военного училища (СВУ), председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, к акции, помимо представителей организации, присоединились суворовцы и кадеты. «Они вошли в состав волонтёрского центра военно-патриотической направленности, недавно созданного по инициативе московских суворовцев. Первыми итогами работы волонтёрского центра стало новогоднее поздравление детей-инвалидов и детей-сирот, учащихся в столичных школах и в Московском СВУ», — отметил Дмитрий Нестеров.

Он также добавил, что помощь также будет оказываться ветеранам и инвалидам армии и флота, а также членам их семей. При этом помощь будет разноплановой. Волонтёры будут ходить за продуктами или лекарствами, убираться в квартирах, рассказывать, как пользоваться интернетом и др.

«Хочу выразить признательность фонду «Спешите творить добро» и Российскому дизайнерскому модному дому GLANCE за предоставленные к акции подарки», — заключил председатель общественной организации «Московские суворовцы»