Гавана, , 21:27 — REGNUM Из России в гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти прибыл груз гуманитарной помощи весом 22 тонны. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили ТАСС в посольстве России.

Пилот самолета StockSnap

«Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы, общим весом почти 22 тонны, — отметили в дипмиссии. — Помощь направлена правительством РФ».

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря генконсул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что граждане РФ заняли лидирующую позицию по туристическому потоку на Кубу в 2021 году.