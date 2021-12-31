В Роскосмосе рассказали о нахождении возможного места утечки на МКС
Москва, 31 декабря, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли на МКС место возможной последней утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Nasa.gov
МКС
«Российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты Шкаплеров и Дубров нашли проблемы на борту Международной космической станции, но знают как с ними справиться.
Читайте также: Рогозин: космонавты нашли на МКС новые проблемы