Москва, 31 декабря, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли на МКС место возможной последней утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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«Российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты Шкаплеров и Дубров нашли проблемы на борту Международной космической станции, но знают как с ними справиться.

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