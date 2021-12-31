Лондон, 31 декабря, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 189 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 31 декабря свидетельствуют опубликованные на сайте правительственной информации данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 189,8 тыс. человек, общее число выявленных носителей в стране превысило 12,8 млн.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 203 пациента, общее число жертв эпидемии превысило 148 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии было выявлено 189,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.