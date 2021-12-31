Киев, 31 декабря, 2021, 21:01 — ИА Регнум. На Украине повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для экономики страны, заявил бывший украинский министр внутренних дел генерал-полковник Анатолий Могилёв.

Газ для Украины

По его словам, рост стоимости топлива провоцирует закрытие большого количества предприятий, а это в свою очередь ведёт к росту безработицы.

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка… Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это всё может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — сказал он в эфире телеканала UkrLive.

Он добавил, что в настоящее время Украина находится на грани социального взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине начали закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста цен на газ.

По словам представителей компании «Укравтогаз», уже с сентября 2021 года цены на природный газ можно было назвать максимальными, а после очередного скачка цен продажи этого автомобильного топлива упали на 90%.

Читайте также: «Сейчас начнётся звон кастрюль с Украины!» — Газпром: СП — 2 готов к работе