На Украине предупредили о риске коллапса экономики из-за газа
Киев, 31 декабря, 2021, 21:01 — ИА Регнум. На Украине повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для экономики страны, заявил бывший украинский министр внутренних дел генерал-полковник Анатолий Могилёв.
По его словам, рост стоимости топлива провоцирует закрытие большого количества предприятий, а это в свою очередь ведёт к росту безработицы.
Он добавил, что в настоящее время Украина находится на грани социального взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине начали закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста цен на газ.
По словам представителей компании «Укравтогаз», уже с сентября 2021 года цены на природный газ можно было назвать максимальными, а после очередного скачка цен продажи этого автомобильного топлива упали на 90%.
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