Тбилиси, , 20:57 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в Руставском пенитенциарном учреждении №12, все еще не может принимать пищу. Об этом, как передает Грузия Online, заявил 31 декабря адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе журналистам.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, состояние здоровья политика, который не закончил реабилитационный курс после голодовки, в тюрьме не улучшится.

«Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым, — сказал Тутберидзе. — Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах».

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря адвокат Бека Басилая заявил журналистам, что Михаила Саакашвили предупредили, что в случае ухудшения здоровья его переведут в 18-е пенитенциарное учреждение, в Глданскую тюрьму, где есть больница.