Бриджтаун, 31 декабря, 2021, 20:42 — ИА Регнум. На Барбадосе выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон», заявил главный врач республики Кеннет Джордж.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

«Мы получили подтверждение о наличии штамма «Омикрон» от лаборатории Карибского агентства здравоохранения. На сегодняшний день это единственный подтвержденный случай, который у нас есть», — цитирует его портал Barbados Today.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вероника Скворцова — экс-министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) — высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса.

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