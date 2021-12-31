Минск, 31 декабря, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Активное развитие репродуктивных технологий необходимо продолжить в Белоруссии. Об этом заявил 31 декабря президент страны Александр Лукашенко во время посещения республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«У нас нет банка (банк генетического материала для ЭКО), — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — У нас это не развито, давайте мы этим займемся принципиально».

Глава Белоруссии добавил, что о данной проблеме ему недавно сообщили женщины.

«Поэтому давайте это сделаем и сделаем очень быстро… — сказал Лукашенко. — Давайте развяжем этот вопрос. Сделаем все, чтобы женщина могла родить».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками.