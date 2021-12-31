Москва, , 20:16 — REGNUM Конструктивные отношения между Москвой и Вашингтоном критически важно выработать в настоящее время. Об этом заявила писательница, экс-советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT.

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«Я считаю, если мы (США и РФ) сможем это сделать, то это пойдёт на пользу всему миру», — заявила она.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для того, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки, власти США искусственным образом ограничивают выдачу неиммиграционных виз для жителей России.