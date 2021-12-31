Москва, , 20:07 — REGNUM В России число детей-сирот в 2021 году уменьшилось на 6% по сравнению с 2020 годом, сообщила 31 декабря уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Сергей Виноградов. Сироты

«Статистика, конечно, к уменьшению детей [в детских домах]. И сейчас это порядка 37 тыс. человек. И по сравнению с прошлым годом это почти на 6% меньше. Это связано, действительно, с комплексной работой над жизнеустройством детей», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дополнительной социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в местах лишения свободы.

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