Москва, 31 декабря 2021, 20:07 — REGNUM В России число детей-сирот в 2021 году уменьшилось на 6% по сравнению с 2020 годом, сообщила 31 декабря уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дополнительной социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в местах лишения свободы.
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