Париж, 31 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Автор французского издания Atlantico Себастьян Клошар рассказал о последнем шансе Евросоюза на примирение с Россией, который наступит в 2022 году.

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По его мнению, переговоры о гарантиях безопасности, которые Россия требует от ЕС и НАТО, могут «положить конец холодной войне и разделу континента спустя 30 лет после распада СССР».

Кроме того, отметил он, диалог с Россией отвечает также интересам Соединенных Штатов, сосредоточенного на противостоянии с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Европейский союз работать над укреплением безопасности в Европе путем стимулирования Киева к выполнению Минских соглашений.

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