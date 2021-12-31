Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие контакты с Россией. Об этом сообщила в пятницу, 31 декабря, пресс-служба Госдепа.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Блинкен разговаривал с генсеком НАТО Столтенбергом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Госдепа добавили, что Североатлантический альянс, который «един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», готов к содержательному диалогу с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложения России о гарантиях безопасности направлены на то, чтобы создать и оформить юридически систему договорённостей, базирующуюся на принципе отказа от попыток добиться превосходства в военной сфере.