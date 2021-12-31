Воронеж, , 19:53 — REGNUM Четыре человека, в том числе трое детей получили травмы в результате автоаварии в Воронежской области вечером 31 декабря, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

ДТП

Авария произошла около 17:50 в селе Верхняя Хава на улице Калинина. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Нива Chevrolet». В результате автоаварии пострадали водитель «Нивы» 1978 года рождения и трое его детей — девочка 2012, мальчик 2007, девочка 2016 года рождения. Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая крупная авария в регионе за день. Ранее в Богучарском районе при столкновении двух автомобилей погибли три человека.

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