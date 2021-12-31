Минск, 31 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Соболезнование родным и близким народного художника Белоруссии Василия Шаранговича направил президент страны Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили 31 декабря в пресс-службе белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Он воспитал несколько поколений талантливой молодежи, — отметил белорусский лидер. — Значительно обогатил духовное наследие отечественной культуры и внес неоценимый вклад в сохранение и развитие лучших традиций национальной школы графики».

Лукашенко добавил, что творчество Василия Шаранговича обрело всенародную любовь и признание.

«Светлая память о нем (Василии Шаранговиче) навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, художник Василий Шарангович скончался на 83-м году жизни.

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