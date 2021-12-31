Москва, 31 декабря, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Роскосмос» будет готова к «пусковому буму», который ожидается в мире в 2025—2026 годах. Об этом 31 декабря гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Так, в ходе общения с космонавтами Рогозин отметил, что количество пусков увеличится в два-три раза, когда Россия начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера».

По его словам, Россия будет запускать от 50 до 75 ракет ежегодно. Он отметил, что в 2021 году было запущено 25 ракет.

«Мы должны быть к нему готовы с точки зрения того, чтобы предложить необходимое количество ракет на рынке. И мы будем готовы», — заключил глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли проблемы на борту Международной космической станции, но знают как с ними справиться.

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