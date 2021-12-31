Москва, 31 декабря 2021, 19:16 — REGNUM Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли проблемы на борту Международной космической станции, но знают как с ними справиться. Об этом 31 декабря заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин пожелал космонавтам «вылечить» проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что программа динамических операций на российском сегменте Международной космической станции 2021 года завершена.
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