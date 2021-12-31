Берлин, 31 декабря, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Три атомные электростанции из шести закрыли в Германии. Об этом 31 декабря сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная энергетика

По данным журналистов, речь идет о станциях Brokdorf, Grohnde и Grundremmingen.

Таким образом, власти Германии, которые решила отказаться от атомной энергетики в 2002 году при канцлере Герхарде Шредере, закрыли половину действующих в стране атомных электростанций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правительство Германии выделило 130 миллиардов евро на поддержание национальной экономики.