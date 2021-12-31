Лондон, , 19:08 — REGNUM Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета потребовал у руководства «канониров» избавить от 32-летнего габонского форварда Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом 31 декабря сообщило издание ESPN.

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг был лишен капитанской повязки за очередное нарушения дисциплины. С того момента габонец ни разу не выходил на поле.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл в пятнадцати матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Обамеянг выступает за «Арсенал» с 31 января 2018 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 63,75 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.