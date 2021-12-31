Белград, 31 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Сербия ведет переговоры с Центром им. Гамалеи о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории республики. Об этом 31 декабря заявила директор сербского института «Торлак» Вера Стоилькович.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

«Мы ведем переговоры с Центром Гамалеи о производстве «Спутника Лайт». Если государство выполнит обещание по вложению €20 млн помимо €18 млн, которые мы уже получаем, мы смогли бы производить эту вакцину от начала и до конца в «Торлаке», — заявила она в интервью газете «Вечерни новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с коллегой из Сербии Анной Брнабич.

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В ходе переговоров Мишустин отметил, что торговля между двумя странами за десять месяцев выросла на 20%, составив $1,9 млрд. Страны реализуют совместные проекты — например, в Сербии уже произведено 1,5 млн доз вакцины «Спутник V». Обсуждается начало строительства Белградских диаметров.