Сербия ведет переговоры с Россией о производстве «Спутника Лайт»
Белград, 31 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Сербия ведет переговоры с Центром им. Гамалеи о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории республики. Об этом 31 декабря заявила директор сербского института «Торлак» Вера Стоилькович.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с коллегой из Сербии Анной Брнабич.
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В ходе переговоров Мишустин отметил, что торговля между двумя странами за десять месяцев выросла на 20%, составив $1,9 млрд. Страны реализуют совместные проекты — например, в Сербии уже произведено 1,5 млн доз вакцины «Спутник V». Обсуждается начало строительства Белградских диаметров.