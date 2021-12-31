Монако, 31 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. 31 декабря журналист Санти Ауна в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство «Монако» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера основной команды. Главный тренер «монегасков» Нико Ковач в ближайшее время будет отправлен в отставку.

(сс) Werner100359 Нико Ковач

Сообщается, что «Монако» выбирает между Филиппом Клеманом, который тренирует бельгийский «Брюгге», Джесси Маршем и Паулу Фонсекой, которые на данный момент находятся без работы. Джесси Марш недавно был уволен с поста главного тренера «Ред Булл Лейпцига». Последним клубом Фонсеки была «Рома».

После девятнадцати сыгранных туров «Монако», одержав восемь побед и набрав 29 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона 2021/22.