Копенгаген, , 19:02 — REGNUM 29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен, выступавший за «Тоттенхэм», «Интер» и сборную Дании, получил контрактные предложения от пяти клубов из Англии, Голландии и Дании. Об этом 31 декабря сообщил журналист Николо Скира.

Кристиан Эриксен Martin Nikolaj Bech

17 декабря миланский «Интер» объявил о расторжении контракта с Кристианом Эриксеном по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен тренируется на тренировочной базе клуба «Оденсе», в котором он и начинал свою профессиональную карьеру. Эриксен покинул «Оденсе» и перешел в «Аякс» 1 января 2009 года за 1,5 миллиона евро.