Москва, 31 декабря 2021, 19:01 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя призвал верующих молиться о мире на всем пространстве исторической Руси и на всей планете.
Патриарх также отметил, что верующие всегда молятся о мире, это часть их прошений к Богу.
Как сообщало ИА REGNUM, отдельно поздравил с Новым годом жителей России, встречающих праздник на своем «боевом посту» — медиков, военных и правоохранителей, президент России Владимир Путин 31 декабря в своем новогоднем обращении к российским гражданам.
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