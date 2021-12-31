Оттава, 31 декабря, 2021, 18:48 — ИА Регнум. 31 декабря итальянское издание Calciomercato сообщило, что 30-летний фланговый нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье согласовал с канадским клубом «Торонто» контракт на пять лет.

(сс) RonnyK «Наполи»

Следующим летом Инсинье перейдет в «Торонто» на правах аренды. По контракту Инсинье будет получать около 8 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Инсинье отверг контрактное предложение «Наполи», так как клуб предложил ему зарплату в два раза меньше, чем он получает сейчас.

В текущем сезоне Лоренцо Инсинье принял участие в восемнадцати матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. На прошедшем Чемпионате Европы 2020 Инсинье забил два гола в шести играх.