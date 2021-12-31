Мадрид, , 18:42 — REGNUM Немецкий интернет-портал transfermarkt обновил трансферные стоимости всех игроков, выступающих в клубах испанской Примеры. Самым дорогим стал 21-летний бразильский фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (100 миллионов евро).

Винисиус Жуниор Agencia de Noticias ANDES

В текущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 25-ти матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Винисиус перешел в «Реал» 12 июля 2018 года из бразильского клуба «Фламенго» за 45 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.