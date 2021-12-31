Луганск, 31 декабря, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили у села Геевка зенитные комплексы. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщила 31 декабря пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«В зоне ответственности 79-й бригады (ВСУ) отмечено нахождение трех зенитных ракетных комплексов 9К33 «Оса» вблизи населенного пункта Геевка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением является размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила, что за прошедший 2021-й год в результате действий украинских боевиков в Донбассе погибли 77 человек, 129 получили травмы и ранения.