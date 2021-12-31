Москва, , 18:34 — REGNUM Система здравоохранения России постоянно находится в состоянии повышенной готовности, заявил 31 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно», — заявил министр.

Мурашко добавил, что минувшей осенью Россия прошла через пиковые нагрузки, при этом кризиса системы здравоохранения допущено не было.

«Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье», — заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, российские медики подтвердили 20 638 случаев новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки 30 декабря.

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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 21 073 новых случаях за сутки. Суточная заражаемость COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 21 тыс. случаев впервые с 24 сентября 2021 года.