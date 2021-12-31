Донецк, 31 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Украинские силовики с 1 января до 30 декабря 2021 года выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в 15 403 боеприпаса. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 31 декабря представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В сообщении говорится, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за указанный период времени нарушили режим прекращения огня 1 923 раза.

Отмечается, что за текущий год в результате обстрелов погибли семь мирных жителей, еще 31 получил ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказал журналистам, что ВСУ разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и бронетехнику в населенном пункте Врубовка в Донбассе, который находится под контролем Киева.