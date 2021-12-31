Таллин, 31 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. На последнем заседании Нарвской думы (северо-восточная Эстония) в уходящем 2021 году был утвержден проект предстоящего строительства Стокгольмской площади. Об этом сообщило региональное издание gazeta.ee.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарва

Отмечается, что проект нацелен на восстановление Старого города и возвращение ему функции центральной части города.

Депутаты утвердили на самофинансирование строительства первого этапа Стокгольмской площади 679 150 евро на период 2022—2023 годов. Управе разрешили взять кредит на эту сумму, а также на покрытие промежуточного финансирования, которое составит за два года 258 444 евро.

У Нарвы есть возможность получить субсидию в сумме до 1,3 млн евро за счет остатков от других проектов, городские власти намерены воспользоваться такой возможностью.

Два первых года включают подготовку рабочего проекта, управление строительством, авторский надзор, археологические исследования, подготовку и организацию поставок.

В настоящий момент центральной в Нарве считает Петровская площадь, на которой расположены учреждения городской власти, рядом находятся погранично-таможенные службы и Мост Дружбы между Эстонией и Россией.