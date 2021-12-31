Москва, 31 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия российских народностей подписал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Провести в 2022 г. в РФ Год культурного наследия народов России», — говорится в тексте документа.

Правительству РФ, согласно указу, необходимо в течение двух месяцев образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Указ вступил в силу с момента его подписания.