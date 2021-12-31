Москва, 31 декабря 2021, 18:08 — REGNUM Запад использует Украину как свой плацдарм, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Дмитрий Белик
Дмитрий Белик
Duma.gov.ru

«Фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса», — цитируют РИА Новости Белика.

Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, «Запад использует нашего ближайшего соседа, как свой плацдарм для геополитического и военного давления», добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложения России о гарантиях безопасности направлены на то, чтобы создать и оформить юридически систему договорённостей, базирующуюся на принципе отказа от попыток добиться превосходства в военной сфере, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров.

Накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Лидеры стран проведут следующий раунд переговоров после Нового года.

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