Москва, 31 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Запад использует Украину как свой плацдарм, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Дмитрий Белик

«Фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса», — цитируют РИА Новости Белика.

Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, «Запад использует нашего ближайшего соседа, как свой плацдарм для геополитического и военного давления», добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложения России о гарантиях безопасности направлены на то, чтобы создать и оформить юридически систему договорённостей, базирующуюся на принципе отказа от попыток добиться превосходства в военной сфере, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров.

Накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Лидеры стран проведут следующий раунд переговоров после Нового года.

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