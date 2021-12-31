Москва, 31 декабря, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Объявление персоной нон грата российского дипломата в Косово, заявили в посольстве России в Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Расцениваем это решение Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами», — заявили в посольстве.

В посольстве также отметили, что данное решение в соответствии с международным правом не имеет никаких правовых последствий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее сегодня, 31 декабрч, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон грата.

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