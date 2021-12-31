Москва, 31 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Абсолютно беспомощной перед штамом коронавируса «Омикрон» оказалась всеобщая тактика ограничений передвижений, изоляции, массового тестирования, масок, карантинов. Об этом 31 декабря сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Тактику надо менять… — отметил Мясников. — А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюартов — все на карантине с насморком или вообще бессимптомно… Работать некому».

Он напомнил, что для лиц с положительными тестами в США уже вдвое сократили время карантина.

Врач также призвал «менять информационный фон».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что переболевшие COVID-19 получат более сильную защиту от инфекции после вакцинации.