Валенсия, Испания, , 17:47 — REGNUM Сегодня, 31 декабря, в Валенсии на стадионе «Месталья» «Валенсия» в матче девятнадцатого тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Эспаньолом». Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя, Уго Гильямон, Омар Альдерете, Хесус Алькальде, Карлос Солер, Даниэль Васс, Элдер Кошта, Хуго Дуро, Гонсалу Гедеш, Максимилиано Гомес.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Адриа Педроса, Леандро Кабрера, Алейш Видаль, Серхи Гомес, Серхи Дардер, Кейди Баре, Николас Меламед Рибаудо, Рауль Де Томас, Лорен Морон, Адриан Эмбарба.

Бригада арбитров: Хосе Мария Санчес Мартинес | Рауль Мартинес | Хосе Гальего Гарсия | Игнасио Иглесиас Вильянуэва.