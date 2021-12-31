Минск, 31 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Более 3 млн 719 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии. Об этом 31 декабря сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

dfuhlert Вакцинация

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Так, в Брестской области полностью прошли вакцинацию более 476,2 тыс. человек, Минской — более 477,9 тыс. и Минске — более 740,6 тыс., Гомельской — более 628,2 тыс., Витебской — более 403,5 тыс., Гродненской — более 450 тыс., Могилевской — более 450,4 тыс.

Отмечается, что одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 4 млн 842 тыс. белорусов.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1510 и достигло 699 110.