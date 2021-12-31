Елизавета Коробова, 31 декабря 2021, 17:57 — REGNUM Видео в социальных сетях, на котором видно, как медики в Архангельской области перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 31 декабря в социальной сети Facebook.
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«Все трезвые. Дружные. Довезут больного, бояться нечего», — отмечает Анна Р.
Многие пользователи пришли к выводу, что медики поступили правильно, потому что трезво оценили ситуацию на дороге и поняли, что на санях доставить пациента будет более безопасно, нежели на транспорте.
«Очень правильное решение в сложившейся непростой ситуации. Всё равно молодцы! Правильно поступили!» — считает Нина М.
Некоторые комментаторы отмечают, что спасённый пациент ещё долго будет рассказывать историю, как его под Новый год врачи на санях катали.
«Зато свежо и с ветерком. Хоть какое-то приключение человеку. Новогодняя история, будет ещё родственникам за застольем рассказывать», — написал Егор С.
Часть людей полагает, что оправданий в сложившейся ситуации быть не должно, поэтому раз автомобильный транспорт для доставки пациента в больницу был более опасным вариантом, значит, система здравоохранения России не соответствует требуемым нормам.
«Что, нормального не нашлось транспорта или с дорогой проблемы?! А что, на колдобинах не трясёт разве?! Что за дурацкое объяснение?! Просто система здравоохранения не может человека обеспечить нормальным доступным и безопасным способом доставки в медучреждение!» — указывает Lyubov N.
«А некоторым нашим «товарищам» да и нашим соседям только дать повод обгадить все, что связано с Россией! И позлорадствовать на предмет: как все плохо, начиная с власти. А между тем даже врачи в России к своей работе относятся творчески. А ведь могли бы бросить человека или подвергнуть его жизнь опасности», — указывает Лариса Ф.
Ряд пользователей указывает на то, что врачам на месте было виднее, на чём следует доставить пациента в медицинское учреждение.
«Я думаю, что врачи нашли самый правильный выход. Главное ведь — спасти человеку жизнь. А то, на санях его катят или в машине, да какая разница?! Так держать, ребята!» — пишет Елена С.
«Всякое бывает! Возможно, что у нас такие дороги, что точно на санях мягче будет пациента доставить. Старается бригада, о человеке печётся, это заслуживает уважения. Молодцы, смекалка русская спасёт!» — пишет Olga L.
Отдельные комментаторы отмечают, что в Архангельской области сани — это достаточно распространённый вид транспорта, поэтому критика в отношении местных врачей не принимается.
«Из Хабарки и Бревенника на большую землю в Архангельск часто так доставляли через зимник. Других возможностей просто нет. Такие вот природные условия в этом месте, ничего не поделаешь», — отмечает Дмитрий О.
Напомним, 30 декабря в социальных сетях появилось видео из Архангельской области, где медики перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней. Власти региона отметили, что к такому решению сотрудники скорой пришли, учитывая состояние пациента и то, что тряска в автомобиле могла бы оказать на его здоровье пагубное воздействие.