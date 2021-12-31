31 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили видео из соцсетей, на которых запечатлена транспортировка медиками пациента на санях.

Елизавета Коробова, , 17:57 — REGNUM Видео в социальных сетях, на котором видно, как медики в Архангельской области перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 31 декабря в социальной сети Facebook.

С. В.Иванов. Мужик в тулупе

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«Все трезвые. Дружные. Довезут больного, бояться нечего», — отмечает Анна Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что медики поступили правильно, потому что трезво оценили ситуацию на дороге и поняли, что на санях доставить пациента будет более безопасно, нежели на транспорте.

«Очень правильное решение в сложившейся непростой ситуации. Всё равно молодцы! Правильно поступили!» — считает Нина М.

Транспортировка больного на санях Цитата из видео на YouTube

Некоторые комментаторы отмечают, что спасённый пациент ещё долго будет рассказывать историю, как его под Новый год врачи на санях катали.

«Зато свежо и с ветерком. Хоть какое-то приключение человеку. Новогодняя история, будет ещё родственникам за застольем рассказывать», — написал Егор С.

Часть людей полагает, что оправданий в сложившейся ситуации быть не должно, поэтому раз автомобильный транспорт для доставки пациента в больницу был более опасным вариантом, значит, система здравоохранения России не соответствует требуемым нормам.

«Что, нормального не нашлось транспорта или с дорогой проблемы?! А что, на колдобинах не трясёт разве?! Что за дурацкое объяснение?! Просто система здравоохранения не может человека обеспечить нормальным доступным и безопасным способом доставки в медучреждение!» — указывает Lyubov N.

«А некоторым нашим «товарищам» да и нашим соседям только дать повод обгадить все, что связано с Россией! И позлорадствовать на предмет: как все плохо, начиная с власти. А между тем даже врачи в России к своей работе относятся творчески. А ведь могли бы бросить человека или подвергнуть его жизнь опасности», — указывает Лариса Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что врачам на месте было виднее, на чём следует доставить пациента в медицинское учреждение.

«Я думаю, что врачи нашли самый правильный выход. Главное ведь — спасти человеку жизнь. А то, на санях его катят или в машине, да какая разница?! Так держать, ребята!» — пишет Елена С.

«Всякое бывает! Возможно, что у нас такие дороги, что точно на санях мягче будет пациента доставить. Старается бригада, о человеке печётся, это заслуживает уважения. Молодцы, смекалка русская спасёт!» — пишет Olga L.

Врач скорой помощи

Отдельные комментаторы отмечают, что в Архангельской области сани — это достаточно распространённый вид транспорта, поэтому критика в отношении местных врачей не принимается.

«Из Хабарки и Бревенника на большую землю в Архангельск часто так доставляли через зимник. Других возможностей просто нет. Такие вот природные условия в этом месте, ничего не поделаешь», — отмечает Дмитрий О.

Напомним, 30 декабря в социальных сетях появилось видео из Архангельской области, где медики перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней. Власти региона отметили, что к такому решению сотрудники скорой пришли, учитывая состояние пациента и то, что тряска в автомобиле могла бы оказать на его здоровье пагубное воздействие.