Лондон, 31 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Завтра, 1 января 2022 года, лондонский «Арсенал» в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Об этом сообщил корреспондент

«Манчестер Сити»

На данный момент «Арсенал», одержав одиннадцать побед и набрав 35 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 50-ю очками идет на первой строчке.

В последний раз «Арсенал» и «Манчестер Сити» играли между собой 28 августа 2021 года в матче 3-го тура АПЛ. Тот матч завершился разгромом «канониров» со счетом 0:5. Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Илкай Гюндоган, Ферран Торрес, Габриэль Жезус и Родриго Эрнандес.