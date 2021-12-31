Киев, , 17:20 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал иск в суд к Службе безопасности Украины (СБУ) и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Он просит суд признать бездействие данных ведомств по вопросу об отмене санкций против него.

Николай Азаров Maidan.org.ua

«Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров», — сообщили в пресс-службе окружного административного суда Киева.

Среди требований иска — признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению Азарова, заключается в невнесении в СНБО предложения об отмене в отношении него санкций, и обязать СБУ внести в СНБО такие предложения, уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азаров выступил с резкой критикой в адрес нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Экс-глава правительства Украины усомнился в интеллектуальных способностях действующего украинского президента, а также его команды.

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