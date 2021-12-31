Барселона, Испания, 31 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. 29-летний бразильский атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в Бразилию. На футболиста, как сообщает издание UOL, претендует «Фламенго».

Granada Филипе Коутиньо

Филиппе Коутиньо сообщил руководству каталонского клуба, что готов покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Польши Паулу Соуза заплатил польской федерации футбола компенсацию в размере 300 тысяч евро, чтобы возглавить «Фламенго».

Филиппе Коутиньо, будучи воспитанником «Васко да Гамы» перешел в «Интер» 1 июля 2008 года за 3,8 миллиона евро. Спустя пять лет «Ливерпуль» выкупил контракт полузащитника за 13 миллионов евро.