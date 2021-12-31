Иерусалим, 31 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Власти Израиля подписали соглашение с правительством Соединенных Штатов о приобретении 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов и двух самолетов-заправщиков. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе минобороны Израиля.

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«Министерство обороны Израиля подписало соглашение с правительством США о приобретении 12 вертолетов CH-53K и двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что стоимость сделки по вертолетам составляет около $2 млрд, а контракт по самолетам-заправщикам стоит порядка $1,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан завил, что США и Израилю следует разработать совместную стратегию по безопасности.

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