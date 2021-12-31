Минск, 31 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Белоруссии на 83-м году жизни скончался Василий Петрович Шарангович. Об этом сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на семью художника.

Траур

Василий Петрович, который долгое время был ректором Академии искусств, являлся народным художником, профессором, лауреатом государственной премии Белоруссии.

Причины смерти художника не сообщаются.

Отмечается, что 3 января в Минске в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа пройдет прощание с Василием Шаранговичем. Похоронят его на Восточном (Московском) кладбище.