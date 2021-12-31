Оттава, , 17:04 — REGNUM 31 декабря Совет Международной федерации хоккея (IIHF) досрочно завершил молодежный чемпионат мира в Канаде из-за вспышки коронавируса в составе сразу нескольких национальных команд. Об этом сообщили на официальном сайте федерации.

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29 и 30 декабря были отменены сразу три матча и командам, в составе которых были обнаружены заболевшие, засчитали техническое поражение со счетом 0:1. Технические поражения засчитали сборным США, Чехии и России.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.