31 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать партию «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Новое название будет с использованием фамилии главы государства.

Оксана Переможенко, , 17:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать партию «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Новое название будет с использованием фамилии главы государства. Об этом 31 декабря передает издание «Страна.ua».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский хочет переименовать партию «Слуга народа» ближе к парламентским выборам… Обсуждается вариант, по которому «Слуга народа» будет переименована в Партию Зеленского. И именно под таким брендом пойдет на выборы», — сообщает источник.

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Информацию обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Леся из СТРАНЫ», 112.ua и «Бородатая бабушка». Многие критически отнеслись к данной идее, отметив, что Зеленскому это не пойдет на пользу.

«Этот дурачок и правда до сих пор думает, что сможет выехать на своей фамилии? Людям будет ещё проще понимать за [какую] партию… не нужно голосовать», — написал Alex G.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Оно так и страну в Зелебобию переименует», — добавил «Бибек72».

"Как *овно ни называй, оно от этого пахнуть лучше не станет», — смеется Евгений Г.

«…И самое тошное, что таки наберут 5% и опять явятся грабить и вставлять палки в тело страны…» — пишет Alisa Fox.

«Ничего не изменится, будут те же зашквары!» — добавила Oksana Y.

«Неужели думают, что это их спасёт…» — недоумевает Валентина Ж.

«Ну не нравится таким важным господам слово «слуги»!!! Слугами обзывают, обидно!» — с сарказмом отметила Nathalie V.

«Когда в публичном доме не идут дела, надо не кровати местами менять, а персонал», — пошутил MoonSpell 13 .

«Неужели переименуют в тех, кем они являются? Во врагов народа?» — поинтересовался Vlad P.

«Подходящее название «Холопы», — добавил Олег Петрович.

«Предлагаю переименовать «Враги народа», «Мародёры» — самое то», — отреагировал voland1953.

Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина

«А тут как ни назови, всё равно будет провал. И у «шоумена», и у его партии, как бы он её ни назвал», — считает Аркадий.

«Пусть сейчас озвучит название, чтоб хоть за них по ошибке не проголосовать. Спаси и сохрани. А они что, ещё и баллотироваться будут? Хотя у них совести хватит», — написала Ludmila H.

«Дело в том, что никто и никогда не связывает себя с гиблым проектом, а «Слуга народа» — это гиблый проект. Это уничтожит его (Зеленского — О. П.) рейтинг», — отметил Alex Z.

«У меня крепнет уверенность, что институт президента ваще уберут», — пишет Ульяна.

«Мелкий недофюрер…» — не выдержал Дмитрий Н.

«Может, ему и самому бы следовало фамилию сменить? Возможно, и прошёл бы на второй срок…» — с сарказмом добавил Владімір.

«Матрос Зеленский, срочно покиньте судно, сухогруз «Слуга народа» идёт ко дну», — иронизирует Влад В.

«Это пойдет ему только в минус», — подытожил Дон Кихот.

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