Лондон, , 16:53 — REGNUM 28-летний таранный форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, заявил, что намерен в будущем вернуться в миланский «Интер». Об этом Лукаку рассказал в интервью Sky Sports.

Ромелу Лукаку Fifa.com

«Я действительно искренне от всего сердца надеюсь вернуться в «Интер». И не под конец моей карьеры, а пока я все еще буду на том уровне, чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Лукаку Sky Sports.

Ромелу Лукаку покинул «Интер» и перешел в «Челси» 12 августа 2021 года за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в восемнадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами.